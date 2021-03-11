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عربي-دولي
صورة تظهر كرسي البابا فرنسيس في القصر الحكومي ببغداد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-03-2021
|
15:32
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حصل "لبنان 24" على صورة تظهر الكرسي الذي جلس عليه البابا فرنسيس في لقاء الأديان الذي أقيم في مدينة أور العراقية التاريخية، وهو في القصر الحكومي في العاصمة العراقية بغداد.
وكانت الشركة المنظّمة لزيارة البابا فرنسيس التاريخية للعراق قد أوضحت لـ"لبنان 24" أن هناك اتفاقاً مسبقاً بينها وبين الحكومة العراقية تقوم بموجبه الشركة بتقديم الكرسي الذي هو من مقتنياتها كهدية إلى الحكومة العراقية بعد انتهاء الزيارة وهو ما حدث بالفعل.
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خاص "لبنان 24"
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