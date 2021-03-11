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عربي-دولي
بعد النمسا.. الدنمارك تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" بسبب "جلطات دموية"
Lebanon 24
11-03-2021
|
18:00
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قالت السلطات الصحية النروجية، إنها "ستعلق استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد كوفيد-19 كإجراء احترازي"، بعد قرار الدانمارك المبني على مخاوف من "وجود صلة بتشكل جلطات الدم"، في حين دافعت الحكومة البريطانية عن اللقاح بعدما علقت الدانمارك والنروج استخدامه، وأكدت "استمرارها في حملة التطعيم بهذه الجرعات".
وقال مدير الوقاية من العدوى والسيطرة عليها في المعهد الوطني للصحة غير بوخولم للصحافيين: "إننا نوقف استخدام لقاح أسترازينيكا في النروج موقتا".
وأضاف "ننتظر مزيدا من المعلومات لمعرفة هل هناك صلة بين اللقاح وحال الإصابة بجلطة دموية".
"آمن وفاعل"
في لندن، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة بوريس جونسون للصحافيين: "قلنا بوضوح إنه ("استرازينيكا") آمن وفاعل.وعندما يطلب من الناس التقدم لتلقيه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة".
وتابع: "في الحقيقة، بدأنا نتلمس نتائج برنامج التلقيح في ما يتعلق (بانخفاض) عدد الحالات المسجلة في أنحاء البلاد، وانخفاض الوفيات وعدد الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفى".
الى ذلك، أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا، اليوم، إن "اخطار تجلط الدم، على ما يبدو، ليست أعلى لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد"، بعدما علقت كل من الدانمارك والنروج وايسلندا استخدام لقاح "أسترازينيكا".
وقالت الوكالة إن "المعلومات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس".
وجاءت التصريحات في رسالة بالبريد الالكتروني إلى "وكالة الصحافة الفرنسية" ردا على استفسار في شأن تعليق استخدام اللقاح.
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