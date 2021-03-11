عربي-دولي

تركيا تعتزم تطعيم 50 مليون شخص ضد كورونا حتى الخريف

Lebanon 24
11-03-2021 | 17:36
A-
A+
Doc-P-802070-637510817378136007.jpg
Doc-P-802070-637510817378136007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم تطعيم 50 مليون شخص ضد كوفيد-19 حتى الخريف المقبل.

وجاءت تصريحات فخر الدين قوجة بعد ارتفاع حالات الإصابة اليومية إلى أعلى مستوى منذ بداية العام الحالي.

وبلغ عدد متلقي التطعيم ضد كورونا في تركيا التي يقدر عدد سكانها بنحو 83 مليون نسمة 10.56 مليون شخص منذ 14 يناير حين بدأت حملتها للتطعيم بلقاح "سينوفاك" الصيني.

والأربعاء، أعلن في تركيا عن تسجيل 67 حالة وفاة و14 ألفا و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين من كورونا وصلت إلى مليونين و649 ألفا و862 شخصا.

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا بلغ 2.821.943، وإجمالي الوفيات 29.227.

المصدر: رويترز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:00 | 2021-03-11
21:30 | 2021-03-11
20:46 | 2021-03-11
20:30 | 2021-03-11
20:00 | 2021-03-11
19:30 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website