17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إسبانيا: سنواصل استخدام لقاح "أسترازينيكا" ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات جلطة دموية
Lebanon 24
11-03-2021
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس، اليوم الخميس إن إسبانيا لم تسجل أي حالات لجلطات دموية مرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" حتى الآن وستواصل إعطاء الحقن.
وأضافت الوزيرة أنها أبلغت بحالات جلطات دموية بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم مؤخرا في النمسا، لكنها أشارت إلى أنه "حتى الآن لم يتم تحديد علاقة سببية بين اللقاح وأحداث الجلطة الدموية" وأن "الهيئة الأوروبية المنظمة للأغذية تقوم بتقييم الوضع".
وأوقفت السلطات الصحية الدنماركية، اليوم الخميس، مؤقتا استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" بعد عدة حالات لجلطات دموية بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم.
تابع
الأكثر قراءة
ورقة نقدية من فئة المليون ليرة؟ (صورة)
Lebanon 24
ورقة نقدية من فئة المليون ليرة؟ (صورة)
08:00 | 2021-03-11
11/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير اقتصادي يكشف: الدولار الى 16 الف ليرة في نهاية آذار!
Lebanon 24
خبير اقتصادي يكشف: الدولار الى 16 الف ليرة في نهاية آذار!
18:00 | 2021-03-11
11/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
09:15 | 2021-03-11
11/03/2021 09:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:40 | 2021-03-11
11/03/2021 05:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيفَ أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيفَ أقفل دولار السوق الموازية؟
22:44 | 2021-03-10
10/03/2021 10:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
22:00 | 2021-03-11
الرئاسة الجزائرية تحدد 12 حزيران موعداً للانتخابات التشريعية المبكرة
21:30 | 2021-03-11
غوتيريش يحذر من مخاطر موت "الملايين" بسبب المجاعات
20:46 | 2021-03-11
بالفيديو: لودريان يوجه اتهامات للمسؤولين اللبنانيين.. هذا ما قاله
20:30 | 2021-03-11
10 سنوات على كارثة فوكوشيما.. كيف هو واقع المحطة النووية المتضررة؟
20:00 | 2021-03-11
أميركا.. ضباط شرطة يواجهون اتهامات بقتل مُراهق عمره 15 عاماً
19:30 | 2021-03-11
ملاكم مغربي بين عشرات الموقوفين بتهمة دعم شبكات المخدرات في بلجيكا
فيديو
مشهدٌ مؤثّر.. كلبٌ يحمي أرانب صغيرة أضاعت والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مؤثّر.. كلبٌ يحمي أرانب صغيرة أضاعت والدتها! (فيديو)
21:00 | 2021-03-11
11/03/2021 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"GO 2".. كاميرا ذكية صغيرة بمواصفات مميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
"GO 2".. كاميرا ذكية صغيرة بمواصفات مميّزة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-11
11/03/2021 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تضع مسدساً في رأس زياد برجي.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي تضع مسدساً في رأس زياد برجي.. ما القصة؟ (فيديو)
18:00 | 2021-03-11
11/03/2021 22:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact