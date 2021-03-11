ملاكم مغربي بين عشرات الموقوفين بتهمة دعم شبكات المخدرات في بلجيكا

ألقت الشرطة في بلجيكا القبض على عشرات الأشخاص في عملية واسعة النطاق ضدّ الجريمة المنظمة، بعد تفكيك شبكة اتصالات مشفرة تعتبر شائعة في أوساط المجرمين، وفق ما ذكر موقع “يورونيوز“.وقالت السلطات البلجيكية إن الشرطة ألقت القبض على 48 شخصاً، إذ نفذت وحدات خاصة شارك فيها 1500 ضابط ما يقرب من 200 مداهمة معظمها حول ميناء أنتويرب.وكشفت السلطات أن الشرطة صادرت 1.2 مليون يورو نقداً بالاضافة إلى 15 قطعة سلاح ناري غير قانوني ومجوهرات وألماس وملابس شرطة وسيارات فاخرة. ومع هذا، فقد تمكنت الشرطة من مصادرة أكثر من 17 طناً من مادة الكوكايين المخدرة.ووصفت الشرطة هذه العملية بـ”واحدة من أكبر العمليات التي تم تنظيمها على الإطلاق على الأراضي البلجيكية”، ويُقال إن العديد من المنظمات الدولية المتخصصة في تهريب المخدرات قد تم تفكيكها.

وجاء ذلك بعد أن اخترق المحققون خدمة الرسائل المشفرة “Sky ECC” التي قيل إنها مثبتة على 171000 هاتف في جميع أنحاء العالم، واعترضوا مئات الملايين من الرسائل خلال عامين.ووفقاً للمعلومات، فإن من بين الموقوفين في بلجيكا ضمن حملة المداهمات شخصيات رفيعة المستوى مثل محامين وقضاة.وكشفت مصادر مطلعة، أن من بين المعتقلين لاعب الكيك بوكسينغ المغربي جمال بن صديق، وتم تفتيش منزله، فيما لم يكشف بعد عن التهم الموجهة إليه في هذا الملف، رغم استبعاد فرضية الاتجار في المخدرات.حرب بلجيكا مع المخدرات مستمرةوفي العام 2020، ضبطت السلطات البلجيكية ما يقرب من 65,5 طنا من الكوكايين في أنتويرب، في مستوى قياسي جديد، ليحافظ ميناء هذه المدينة الساحلية على موقعه كأبرز مدخل لهذه المخدرات إلى أوروبا.وبعدما بلغت 4,7 أطنان في 2013، ازدادت كمية المضبوطات من هذه المخدرات المهربة من أميركا اللاتينية حوالى 14 مرة في 2020، وفق بيان الوزارة المشرفة على السلطات الجمركية.وكانت كميات الكوكايين المضبوطة في أنتويرب بلغت 62,1 طنا في 2019. وعادة ما تُهرب هذه الشحنات بصورة مموهة داخل حاويات منقولة بحرا.وتحتل كولومبيا والبرازيل والإكوادور المراتب الثلاث الأولى للبلدان المصدّرة لهذه الشحنات، فيما تشكّل إسبانيا وهولندا مدخلين رئيسيين آخرين بعد بلجيكا لهذه المخدرات إلى أوروبا، وفق البيان الذي لم يعط أي أرقام عن الكميات المضبوطة في هذين البلدين الأوروبيين.وقدرت قيمة المضبوطات من هذه المخدرات في أنتويرب سنة 2020 بـ7,5 مليارات يورو، على قاعدة سعر وسطي في الاتحاد الأوروبي محدد بـ68,5 يورو للغرام الواحد من هذه المخدرات المباعة عموما في أكياس بـ”درجة نقاء تبلغ 60%”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.وقالت السلطات الجمركية البلجيكية إن أنشطة تجار المخدرات “لم تطاولها تدابير الإغلاق” العام الماضي، داعية إلى تعزيز التعاون مع البلدان التي تخرج منها الشحنات غير القانونية لتطويق هذه الآفة.