عربي-دولي

الرئاسة الجزائرية تحدد 12 حزيران موعداً للانتخابات التشريعية المبكرة

Lebanon 24
11-03-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-802097-637510913950197837.jpg
Doc-P-802097-637510913950197837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الرئاسة الجزائرية الخميس أنّ الانتخابات التشريعية المبكرة ستقام في 12 حزيران، وذلك بعدما كان الرئيس عبد المجيد تبون حلّ الغرفة الأولى للبرلمان الشهر الماضي.

وينقسم البرلمان الجزائري إلى غرفتين، الأولى هي المجلس الشعبي الوطني، فيما تسمى الثانية بمجلس الأمة.

وقال بيان الرئاسة إنّ رئيس الجمهورية وقّع "اليوم المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت" 12 حزيران 2021.

وأضاف أن تبون أصدر ايضا قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي في غياب مجلس النواب.

وكان تبون قام في 21 شباط بحل المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية ولايته في 2022،  تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. 

وينص الدستور الجزائري على تنظيم الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من حل المجلس، لكن في حال تعذّر ذلك يمكن تمديد الموعد ثلاثة أشهر أخرى.

ووعد تبون أن تجري الانتخابات التشريعية " بعيدا عن المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب" مع تكفل الدولة بتمويل "جزء كبير" من مصاريف الحملة الانتخابية.

واعتبر الرئيس الجزائري ان هذا القرار جاء استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي استعاد نشاطه بمسيرات أسبوعية كل يوم جمعة بعد توقف لنحو سنة بسبب الأزمة الصحية.

ورفض الحراك المشاركة في الانتخابات التشريعية مطالبا برحيل النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

كما رفض الاعتراف بشرعية الرئيس تبون المنتخب في اقتراع شهد نسبة مقاطعة قياسية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-03-11
23:15 | 2021-03-11
23:00 | 2021-03-11
22:30 | 2021-03-11
21:30 | 2021-03-11
20:46 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website