عربي-دولي

وصول 40 ألف جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا من الإمارات إلى قطاع غزة

Lebanon 24
11-03-2021 | 22:30
A-
A+
Doc-P-802099-637510915654921494.jpg
Doc-P-802099-637510915654921494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الخميس الدفعة الثانية من جرعات لقاح سبوتنيك-في الروسي المضاد لفيروس كورونا المقدمة من الإمارات على ما أعلن متحدث باسم تيار الإصلاح الديموقراطي التابع للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وتضم الدفعة التي وصلت عبر معبر رفح الحدودي بحسب عماد محسن "نحو أربعين ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي مقدمة هدية من دولة الإمارات".

وأضاف محسن أنّ "هذه اللقاحات تأتي ضمن الجهود التي يبذلها النائب محمد دحلان لمساندة الطواقم الطبية وفئات شعبنا الفلسطيني في مواجهة كوفيد-19".

وأكد محسن لوكالة فرانس برس وصول "دفعات أخرى من اللقاحات المقدمة من الإمارات تباعا خلال الأيام القادمة، والتيار سيتابع تلبية حاجة أبناء شعبنا من التطعيمات".

وتسلم مندوبو وزارة الصحة في غزة التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين حملة التطعيم ضد الفيروس، اللقاحات فور وصولها الجانب الفلسطيني من المعبر. 

وكانت الإمارات أرسلت الشهر الماضي إلى القطاع نحو عشرين ألف جرعة من اللقاح الروسي. وسبقتها السلطة الفلسطينية في رام الله أن أرسلت ألفي جرعة من اللقاح ذاته.

واستخدمت تلك اللقاحات في تطعيم الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووصلت اللقاحات من الإمارات إلى القطاع بتنسيق من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان والمقيم في الإمارات في سياق سياسي، قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية في أيار المقبل وهي الأولى منذ 15 عاما. 

وترأس دحلان قبل سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007 جهاز الأمن الوقائي. وفي 2011، فصل من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر ومن بعدها إلى الإمارات.

في أبو ظبي، أصبح دحلان مستشارا لولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي أعلن في آب/أغسطس الماضي عن اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وسجل في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ أربعة عشر عاما، والذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، حتى الخميس حوالي 57 ألف إصابة و564 وفاة، في حين أحصت الضفة الغربية المحتلة قرابة 147 ألف إصابة و1646 وفاة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-03-11
23:15 | 2021-03-11
23:00 | 2021-03-11
22:00 | 2021-03-11
21:30 | 2021-03-11
20:46 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website