عربي-دولي

رؤساء أميركيون سابقون يحثون مواطنيهم على تلقي لقاح كورونا

Lebanon 24
11-03-2021 | 23:15
A-
A+
Doc-P-802100-637510917347459534.jpg
Doc-P-802100-637510917347459534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه جميع الرؤساء الأميركيين السابقين الأحياء باستثناء دونالد ترامب، رسالة موحدة في مقطع فيديو حثوا فيها مواطنيهم على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
ويظهر الفيديو البالغة مدته دقيقة الرؤساء السابقين جيمي كارتر وجورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما مع زوجاتهم، وهم يدعون الأميركيين إلى المشاركة في حملة التطعيم الأميركية ويستذكرون أكثر ما يفتقدونه من الحياة ما قبل الجائحة.
وقال أوباما في الفيديو المنشور الخميس "هذا اللقاح يعني الأمل. سيحميك أنت ومن تحبهم من هذا المرض الخطير والقاتل".
وأضاف أوباما أنه يفتقد رؤية ماريان، والدة زوجته السيدة الأولى السابقة ميشال أوباما البالغة 83 عاماً، "ليحتضنها ويراها في عيد ميلادها".
كذلك قال كلينتون في الفيديو "أريد أن أعود إلى العمل وأن أكون قادراً على التنقل".
أما بوش فقال إنه متشوق ليحضر مجددا مباراة لفريقه المفضل في رياضة البيسبول، "تكساس رينجرز"، داخل ملعب مزدحم بالمشجعين.
وأضاف بوش "للتخلص من هذا الوباء، من المهم أن يتلقى مواطنونا اللقاح".
ويُظهر الفيديو لقطات لجميع المقيمين الثمانية السابقين في البيت الأبيض وهم يحصلون على لقاحات ضد كورونا.
 
وغاب عن الفيديو الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أطلق مواقف مشككة بخطورة الجائحة العام الماضي، وزوجته ميلانيا.
وكان ترامب تلقى اللقاح مع زوجته في كانون الثاني/يناير قبيل مغادرة البيت الأبيض، لكن لم يُكشف عن ذلك سوى بعد أسابيع.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-03-11
23:00 | 2021-03-11
22:30 | 2021-03-11
22:00 | 2021-03-11
21:30 | 2021-03-11
20:46 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website