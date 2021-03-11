رؤساء أميركيون سابقون يحثون مواطنيهم على تلقي لقاح كورونا

وجه جميع الرؤساء الأميركيين السابقين الأحياء باستثناء دونالد ترامب، رسالة موحدة في مقطع فيديو حثوا فيها مواطنيهم على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

ويظهر الفيديو البالغة مدته دقيقة الرؤساء السابقين جيمي كارتر وجورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما مع زوجاتهم، وهم يدعون الأميركيين إلى المشاركة في حملة التطعيم الأميركية ويستذكرون أكثر ما يفتقدونه من الحياة ما قبل الجائحة.

وقال أوباما في الفيديو المنشور الخميس "هذا اللقاح يعني الأمل. سيحميك أنت ومن تحبهم من هذا المرض الخطير والقاتل".

وأضاف أوباما أنه يفتقد رؤية ماريان، والدة زوجته السيدة الأولى السابقة ميشال أوباما البالغة 83 عاماً، "ليحتضنها ويراها في عيد ميلادها".

كذلك قال كلينتون في الفيديو "أريد أن أعود إلى العمل وأن أكون قادراً على التنقل".

أما بوش فقال إنه متشوق ليحضر مجددا مباراة لفريقه المفضل في رياضة البيسبول، "تكساس رينجرز"، داخل ملعب مزدحم بالمشجعين.

وأضاف بوش "للتخلص من هذا الوباء، من المهم أن يتلقى مواطنونا اللقاح".

ويُظهر الفيديو لقطات لجميع المقيمين الثمانية السابقين في البيت الأبيض وهم يحصلون على لقاحات ضد كورونا.

وغاب عن الفيديو الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أطلق مواقف مشككة بخطورة الجائحة العام الماضي، وزوجته ميلانيا.

وكان ترامب تلقى اللقاح مع زوجته في كانون الثاني/يناير قبيل مغادرة البيت الأبيض، لكن لم يُكشف عن ذلك سوى بعد أسابيع.