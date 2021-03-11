عربي-دولي

وزير الخارجية الفرنسي يحجر نفسه لمخالطته مصابا بكورونا

Lebanon 24
11-03-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-802102-637510920319477295.jpg
Doc-P-802102-637510920319477295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت أوساط وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أنه تبين أن الأخير كان من مخالطي أحد المصابين بكوفيد-19، ما اضطره إلى "حجر نفسه" وإلغاء جميع مواعيده الحضورية.

وذكر المصدر نفسه أنه "خالط فردا من الاسرة مصابا بكوفيد-19 وحجر نفسه". وألغى لودريان مقابلة كان يفترض أن يجريها الجمعة مع قناة "فرانس انفو".

والتقى لودريان الخميس ثلاثة من نظرائه الألماني هايكو ماس والمصري سامح شكري والاردني أيمن الصفدي للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط.

كذلك، استقبل لودريان الأربعاء الموفد الأميركي المكلف المناخ جون كيري.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:15 | 2021-03-11
23:00 | 2021-03-11
22:30 | 2021-03-11
22:00 | 2021-03-11
21:30 | 2021-03-11
20:46 | 2021-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website