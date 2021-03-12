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ولادة عسيرة لحكومة ليبية موحدة

Lebanon 24
12-03-2021 | 07:00
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كتب جبريل العبيدي في " الشرق الاوسط": ليبيا اليوم تتجه نحو استعادة الدولة الموحدة بدءاً بحكومة موحدة وإن كانت حكومة محاصصة فرضتها الوقائع على الأرض ونتيجة طبيعية لحالة من الاحتراب سنوات وحالة غياب الثقة بين أطراف الصراع، مما يجعل مشاركة الجميع في الحكومة حالة طمأنة للجميع.

 

ليبيا اليوم تشهد تحولات مهمة، فمدينة سرت التي كانت ولاية لـ(داعش) هي اليوم تشهد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، ومنذ أيام شهدت مدينة درنة معرضاً كبيراً للكتاب ومهرجاناً ثقافياً في الساحة التي حولها (داعش) ساحة للإعدامات والجلد والسحل.

 

ولادة حكومة موحدة خطوة إيجابية نحو الانتقال بليبيا من حالة الفوضى والانقسام إلى مرحلة الدولة والاستقرار وحصر الخلاف والاختلاف السياسي تحت قبة البرلمان والتوقف عن الاحتراب.

 

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المصدر: الشرق الأوسط
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