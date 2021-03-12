تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات للمرة الرابعة.. ماذا يقول محللون؟

على إثر التحفظ على الطابع الدعائي الانتخابي وخلافات مع الأردن، تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات للمرة الرابعة، أمس، من دون تحديد موعد دقيق لها. وأصدر الناطق باسم نتنياهو بياناً، بعد ظهر أمس، أعلن فيه أنه «كان من المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء اليوم بزيارة إلى الإمارات، لكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها. نبعت هذه الصعوبات كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء اختلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي تتخذ في هذا المكان المقدس. وقد أعلن الأردن خلال الساعة الأخيرة أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء وولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر للزيارة».وكانت هذه الزيارة قد أثارت موجة انتقادات واسعة في وسائل الإعلام وفي الحلبة السياسية الإسرائيلية، واعتبرها خصوم نتنياهو محاولة لإقحام السلام مع الإمارات في المعركة الانتخابية الإسرائيلية لصالح نتنياهو.وذكرت أوساط سياسية في تل أبيب أن نتنياهو تشبث بإتمام هذه الزيارة قبيل الانتخابات، حتى تكون رافعة له في معركته مع خصومه. وبدلاً من أن تظهر في الإعلام صورته وهو في قفص الاتهام في المحكمة، أو صور تداعيات أزمة «كورونا»، أو ضحايا العنف المجتمعي في الوسط العربي، يريد نتنياهو أن تطغى صورته في أبوظبي، فيتميز عن خصومه كرجل سياسة عليا وصانع سلام وقائد كبير مقابل منافسين قليلي التجربة.ورأى محللون أن أهمية الزيارة إلى أبوظبي تكمن في الصورة التي سيتم التقاطها. وكما قال رفيف دروكر في القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن «قنوات التلفزة الإسرائيلية ستفتح نشراتها المسائية بصورة زيارة نتنياهو، وستعمل الحملة الانتخابية لليكود على استخدامها في الفيديوهات الدعائية واللافتات الانتخابية، بل وليس مستبعداً أن يتحدث نتنياهو مع أنصاره على الهواء مباشرة من الطائرة... عن أهمية سياسته التي جعلت من إسرائيل حليفاً قوياً لدول المنطقة». لقراءة المقال كاملاً