عربي-دولي

بايدن: المعركة ضد كورونا "أبعد من أن تكون قد انتهت"

Lebanon 24
12-03-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-802184-637511284702219960.jpg
Doc-P-802184-637511284702219960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أي تراخٍ في التصدي لجائحة "كوفيد 19"، مؤكدا أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد.

لكن بايدن أبدى تفاؤله في الوقت نفسه بأن المستقبل سيحمل معه "أياما أفضل"، مع انحسار الوباء وتسريع وتيرة حملة التطعيمات في الولايات المتحدة.
 
وفي أول خطاب له إلى الأمة يبث أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية، قال الرئيس الأميركي، الخميس، إن "هذه المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت، هذا ليس الوقت المناسب للتراجع".

وإذ حث بايدن مواطنيه على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، فقد أكد أنه في نهاية المطاف "سيسجل التاريخ أننا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة".
ومن جهة أخرى، دان الرئيس الأميركي "جرائم الكراهية الخبيثة" التي يتعرض لها مواطنوه المتحدرون من أصول آسيوية منذ بدء الجائحة، معتبرا هذا السلوك "غير أميركي" ومطالبا بوقفه.
وعرض بالتفصيل الطريق الذي اجتازته الولايات المتحدة في محاربتها للجائحة، مشيرا إلى أنه "في كثير من الأحيان، انقلبنا ضد بعضنا البعض".
وأكد بايدن إدانته لـ"جرائم الكراهية الخبيثة ضد الأميركيين الآسيويين الذين تعرضوا لهجمات ومضايقات وألقي اللوم عليهم وجعلوا كبش فداء" بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين نهاية عام 2019.
وأضاف: "هذا خاطئ. هذا غير أميركي، ويجب أن يتوقف".
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-03-12
08:00 | 2021-03-12
07:29 | 2021-03-12
07:00 | 2021-03-12
06:30 | 2021-03-12
06:26 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website