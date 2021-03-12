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عربي-دولي
حوامل في صفوف القوات الأميركية.. البنتاغون يرد
Lebanon 24
12-03-2021
|
08:00
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رفض البنتاغون انتقادات الصحفي تاكر كارلسون له على وجود نساء حوامل في صفوف القوات المسلحة الأميركية.
وقال كارلسون في برنامجه على قناة "فوكس نيوز"، تعليقا على الأنباء حول أن البنتاغون اعتمد أزياء خاصة للحوامل، إن "نساء حوامل سيقاتلن في حروبنا. إنه استهزاء بالقوات المسلحة الأميركية".
وأضاف أن القوات المسلحة الأميركية تصبح "نسائية أكثر"، بينما تصبح القوات الصينية "أكثر رجولة".
وردا على تصريحات الصحفي، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن الوزارة لن "تستمع إلى النصائح بشأن الكوادر من مقدم برنامج تلفزيوني".
ووصف كيربي تعليقات الصحفي بأنها "إهانة للقوات المسلحة الأميركية".
يشار إلى أن النساء يمثلن 16% من كوادر القوات المسلحة الأميركية، وتبلغ نسبتهن بين الضباط 19%.
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