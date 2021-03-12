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لقطات مذهلة.. رائد فضاء شهد أحداث 11 أيلول يروي تفاصيل الهجوم في فيديو

Lebanon 24
12-03-2021 | 08:30
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عادت لقطات مذهلة لرائد فضاء يشارك تجربته عن هجمات 11 أيلول من الفضاء الخارجي، في الانتشار مجددا، بعد أن شارك مستخدمو تطبيق تيك توك الفيديو.
الفيديو الذي عاد إلى الواجهة مجددا يعد مقتطفا من الفيلم الوثائقي لعام 2014 "رواد الفضاء: هيوستن لدينا مشكلة"، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.
 



في ذلك الوقت، كان رائد الفضاء، فرانك كولبيرتسون، الأميركي الوحيد الذي لم يكن على وجه الأرض عندما ضربت الطائرات البرجين التوأمين.

في الفيديو، يتحدث فرانك عما كان عليه الحال عند مشاهدته لأحداث 11 أيلول 2001، قائلا: "كان الطقس صافياً تماماً في ذلك اليوم. كان بإمكاني رؤية مدينة نيويورك بسهولة؛ حيث كان عمود أسود كبير من الدخان يتصاعد من المدينة".

ويضيف: "بينما كنت أقوم بالتكبير باستخدام كاميرا الفيديو، كان بإمكاني رؤية هذه النقطة الرمادية الكبيرة التي تحيط بجنوب مانهاتن".

ما كان يصفه فرانك هو انهيار البرج الثاني من البرجين التوأمين، والذي تعرض مبنى البنتاغون بعده للهجوم ذلك اليوم.

وإلى جانب الحديث عما رآه من الفضاء، تحدث فرانك أيضًا عن رغبته في ألا يعيق الهجوم فرص جعل الولايات المتحدة في أن تكون مكانًا أفضل: "من المهم الاستمرار في تعلم الدروس من هذا والتأكد من أن نجعل أنفسنا دولة أفضل نتيجة لذلك، ولا نتراجع أو نتحول إلى الداخل أو نتحول إلى مجتمع لن نفخر بتوريثه للأحفاد وأبناء الأحفاد".
 
يشار إلى أن فرانك كان يقود محطة الفضاء الدولية مع مستكشفي فضاء روسيين آخرين في ذلك الوقت.
المصدر: سبوتنيك
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