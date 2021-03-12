عربي-دولي

سؤال مفاجئ.. هكذا أجاب وزير الخارجية الأميركي عن "منع ابن سلمان من دخول البلاد"

Lebanon 24
12-03-2021 | 10:30
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تلقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سؤالا مفاجئا خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول منع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة.

 

وردا على سؤال وجهه النائب توم مالينوفسكي عما إذا كانت الإدارة الأميركية قد منحت إعفاءً لبن سلمان، قال بلينكن:  أولاً، سنتبع القانون. ثانياً، كما تعلم لأسباب تتعلق بالخصوصية، هذا شيء لا يمكننا مناقشته بأي تفاصيل هنا، ويسعدني المتابعة. ثالثاً، أعتقد أنه من العدل أن نقول إن ولي العهد ليس لديه خطط للقدوم إلى الولايات المتحدة".

 

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أنه بموجب قانون الولايات المتحدة، فإن مسؤولي الحكومات الأجنبية الذين يُعتقد أنهم متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يصبحون غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة، ويجب إصدار إعفاء من أجل المصلحة الوطنية حتى يتمكنوا من الدخول.

المصدر: سبوتنيك
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