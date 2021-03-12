17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
فاوتشي: إرشادات جديدة للأميركيين الملقحين ضد "كورونا"
Lebanon 24
12-03-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها-CDC ستصدر إرشادات جديدة في الأيام المقبلة للأميركيين الذين تم تطعيمهم ضد كورونا.
وقال في حديث لشبكة MSNBC إن "سلسلة من الإرشادات ستصدر في الأيام المقبلة لتحديد أفضل الممارسات للأميركيين الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كوفيد-19"، موضحا أن "التوصيات الجديدة ستتطرق إلى مواضيع السفر وأماكن العمل ودور العبادة". "سترى ذلك يخرج بسرعة كبيرة".
وكان فاوتشي والرئيس الأميركي جو بايدن، حذرا من أن رفع القيود في بعض الولايات قبل تطعيم عدد كاف من الأفراد قد يعكس التقدم بعد أن نجحت الولايات المتحدة في الخروج مما وصفه بايدن بـ"الشتاء المظلم".
وبحسب الـCDC، تلقى أكثر من 90 مليون شخص في الولايات المتحدة أحد اللقاحات المضادة للفيروس.
أما إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة فيبلغ 29,925,902، وإجمالي حالات الوفاة فتبلغ 543,721.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
خبير اقتصادي يكشف: الدولار الى 16 الف ليرة في نهاية آذار!
Lebanon 24
خبير اقتصادي يكشف: الدولار الى 16 الف ليرة في نهاية آذار!
18:00 | 2021-03-11
11/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:40 | 2021-03-11
11/03/2021 05:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟
21:30 | 2021-03-11
11/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير داخل سوبرماركت في صيدا.. والسبب "السكر المدعوم" (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير داخل سوبرماركت في صيدا.. والسبب "السكر المدعوم" (فيديو)
19:29 | 2021-03-11
11/03/2021 07:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله
22:16 | 2021-03-11
11/03/2021 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2021-03-12
شعبية ماكرون ترتفع بنسبة 41%
13:44 | 2021-03-12
بعد المخاوف حول لقاح أسترازينيكا.. منظمة الصحة تحسمها
13:30 | 2021-03-12
السيسي ينعى أول سيدة مصرية تتبرع بكلّ أملاكها لصندوق "تحيا مصر"
13:00 | 2021-03-12
روسيا وسوريا: السلطات الكردية فقدت السيطرة فعلياً على مخيّم الهول
12:47 | 2021-03-12
يونيسف قلقة بسبب تداعيات كورونا على الاطفال والمراهقين
12:44 | 2021-03-12
موسكو :نؤيد تشكيل إدارة انتقالية تضم حركة طالبان في إفغانستان
فيديو
مباشر على الهواء.. مذيع يتعرض لحادث مروع داخل الاستديو (فيديو)
Lebanon 24
مباشر على الهواء.. مذيع يتعرض لحادث مروع داخل الاستديو (فيديو)
12:00 | 2021-03-12
12/03/2021 14:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مؤثّر.. كلبٌ يحمي أرانب صغيرة أضاعت والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مؤثّر.. كلبٌ يحمي أرانب صغيرة أضاعت والدتها! (فيديو)
21:00 | 2021-03-11
12/03/2021 14:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"GO 2".. كاميرا ذكية صغيرة بمواصفات مميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
"GO 2".. كاميرا ذكية صغيرة بمواصفات مميّزة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-11
12/03/2021 14:03:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact