فاوتشي: إرشادات جديدة للأميركيين الملقحين ضد "كورونا"

قال مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها-CDC ستصدر إرشادات جديدة في الأيام المقبلة للأميركيين الذين تم تطعيمهم ضد كورونا.وقال في حديث لشبكة MSNBC إن "سلسلة من الإرشادات ستصدر في الأيام المقبلة لتحديد أفضل الممارسات للأميركيين الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كوفيد-19"، موضحا أن "التوصيات الجديدة ستتطرق إلى مواضيع السفر وأماكن العمل ودور العبادة". "سترى ذلك يخرج بسرعة كبيرة".وكان فاوتشي والرئيس الأميركي جو بايدن، حذرا من أن رفع القيود في بعض الولايات قبل تطعيم عدد كاف من الأفراد قد يعكس التقدم بعد أن نجحت الولايات المتحدة في الخروج مما وصفه بايدن بـ"الشتاء المظلم".وبحسب الـCDC، تلقى أكثر من 90 مليون شخص في الولايات المتحدة أحد اللقاحات المضادة للفيروس.أما إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة فيبلغ 29,925,902، وإجمالي حالات الوفاة فتبلغ 543,721.