عربي-دولي

فاوتشي: إرشادات جديدة للأميركيين الملقحين ضد "كورونا"

Lebanon 24
12-03-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-802240-637511383361543781.jpg
Doc-P-802240-637511383361543781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها-CDC ستصدر إرشادات جديدة في الأيام المقبلة للأميركيين الذين تم تطعيمهم ضد كورونا.

وقال في حديث لشبكة MSNBC إن "سلسلة من الإرشادات ستصدر في الأيام المقبلة لتحديد أفضل الممارسات للأميركيين الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من لقاح كوفيد-19"، موضحا أن "التوصيات الجديدة ستتطرق إلى مواضيع السفر وأماكن العمل ودور العبادة". "سترى ذلك يخرج بسرعة كبيرة".

وكان فاوتشي والرئيس الأميركي جو بايدن، حذرا من أن رفع القيود في بعض الولايات قبل تطعيم عدد كاف من الأفراد قد يعكس التقدم بعد أن نجحت الولايات المتحدة في الخروج مما وصفه بايدن بـ"الشتاء المظلم".

وبحسب الـCDC، تلقى أكثر من 90 مليون شخص في الولايات المتحدة أحد اللقاحات المضادة للفيروس.

أما إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة فيبلغ 29,925,902، وإجمالي حالات الوفاة فتبلغ 543,721.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2021-03-12
13:44 | 2021-03-12
13:30 | 2021-03-12
13:00 | 2021-03-12
12:47 | 2021-03-12
12:44 | 2021-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website