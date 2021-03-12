عربي-دولي

دولة تسجل أسوأ حصيلة إصابات بكورونا منذ شهور.. ما هي؟

Lebanon 24
12-03-2021 | 11:47
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سجلت الهند أسوأ قفزة في يوم واحد بحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ أواخر كانون الاول الماضي، مع تسجيل 23285 حالة، معظمهم في ولاية ماهاراشترا الغربية.

وأبلغت الهند حتى الآن عن أكثر من 11.3 مليون حالة، وهي ثاني أعلى نسبة إصابة في العالم بعد الولايات المتحدة. 

وبدأت العدوى تتراجع بشكل مطرد منذ أن بلغت ذروتها في أواخر أيلول، لكن التجمعات العامة والتراخي في إجراءات المكافحة ساهما بالزيادة الأخيرة.

وتم الإبلاغ عن الزيادة في ست ولايات بما في ذلك ولاية ماهاراشترا، حيث أعلنت السلطات إغلاقا لمدة أسبوع في مدينة ناجبور المكتظة بالسكان ابتداء من الأسبوع المقبل، وأكدت أن التطعيمات هناك ستستمر.

ودخلت الهند في المرحلة الثانية من حملة تطعيمات كورونا، وتخطط لتحصين 300 مليون شخص بحلول آب المقبل. وحملة التطعيم التي بدأت في يناير لا تزال تعمل بأقل من طاقتها.

 
وحصل أكثر من 26 مليون شخص على جرعة لقاح، على الرغم من أن 4.72 مليون فقط تم تطعيمهم بالكامل بكلتا الجرعتين.

المصدر: الحرة
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