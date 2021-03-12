شعبية ماكرون ترتفع بنسبة 41%

ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 6 نقاط لتصل إلى 41%، وهو أعلى مستوى لها منذ آذار من العام الماضي، وفقا لآخر استطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس" لصالح مجلة "لو بوان الفرنسية .وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه وفقا لنتائج استطلاع إيبسوس، فإنه قبل أكثر قليلا من عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا، وصل ماكرون إلى شعبية أفضل بكثير من أسلافه.وجاء ارتفاع شعبية ماكرون بشكل أكبر بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و59 عاما، أكثر من الأسر الميسورة والناخبين اليمينيين، وفقا للاستطلاع.وارتفعت نسبة تأييد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بأربع نقاط إلى 36%، حيث عادت إلى مستواها في كانون أول/ديسمبر.وأجرت إيبسوس الاستطلاع على ألف شخص بالغ عبر الإنترنت في 5 و6 آذار.