موسكو :نؤيد تشكيل إدارة انتقالية تضم حركة طالبان في إفغانستان

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم ان "موسكو تؤيد تشكيل إدارة انتقالية تضم حركة طالبان لقيادة أفغانستان"، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".



وأوضحت للصحافيين قبل أقل من أسبوع على استضافة موسكو محادثات أفغانية تشارك فيها حركة طالبان أن " تشكيل إدارة موقتة جامعة سيكون حلا منطقيا لمشكلة ضم حركة طالبان إلى الحياة السياسية الأفغانية".