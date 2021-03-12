يونيسف قلقة بسبب تداعيات كورونا على الاطفال والمراهقين

سجلت السنة الماضية التي شهدت جائحة كوفيد-19 تراجعا في معظم المؤشرات المتعلقة بالأطفال والمراهقين، منها إغلاق المدارس وازدياد الفقر والزواج القسري والاكتئاب، وهو ما حذرت منظمة الأمم المتحدة (يونيسف) من أنه ينذر بعواقب دائمة لجيل بكامله.

وفي بيان صدر بعد عام بالضبط من تصنيف منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على أنه جائحة، لاحظت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة هنرييتا فور، أن "ثمة زيادة في عدد الأطفال الذين يعانون الجوع والعزلة وسوء المعاملة والقلق، والذين يعيشون في فقر أو الذين يُجبَرون على الزواج".

وأضافت: "في الموازاة، تضاءلت فرص حصولهم على التعليم والتنشئة الاجتماعية والخدمات الأساسية كالصحة والتغذية والحماية". ورأت أن "كل شيء يشير إلى أن الأطفال سيعانون عواقب الوباء لسنوات".

ودعت إلى وضع الأطفال "في صلب جهود النهوض" و"إعطاء الأولوية" لإعادة فتح المدارس وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر، ومن ذلك توفير تحويلات نقدية، حرصا على تجنب "ضياع جيل". واستندت ملاحظات "يونيسف" على مجموعة من الأرقام المقلقة.

ومع أن الوباء تسبب بأضرار كبيرة سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات لدى كبار السن، فإن الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، يمثلون 13 في المئة من 71 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا تم تحديدها في 107 دول تقدم بيانات بحسب العمر. وتُظهِر التوقعات زيادة بنسبة 15 في المئة في الفقر لدى الأطفال في البلدان النامية.