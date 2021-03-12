أردوغان: تعاوننا مع مصر متواصل وسنبحث مع السعودية مناوراتها مع اليونان

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّ "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل"، مشدّداً على أنّه "لا يوجد أي مشكلة في هذا".





وأضاف في تصريحات صحافية عقب صلاة الجمعة في مدينة اسطنبول نقلتها وكالة "الأناضول" التركية أردوغان أنّ "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني". وقال أردوغان إنّ "هناك اتصالات استخباراتية ودبلوماسية وعلى صعد أخرى مع الجانب المصري"، مشدداً على أنه "نريد أن تستمر هذه الاتصالات على مستوى وإذا وصلت الى نتائج إيجابية سنقوم بتقويتها ورفع مستواها".وأضاف في تصريحات صحافية عقب صلاة الجمعة في مدينة اسطنبول نقلتها وكالة "الأناضول" التركية أردوغان أنّ "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني".

من جهة أخرى، قال أردوغان إنّ "بلاده ستبحث مع السلطات السعودية قرار إجرائها مناورات مع اليونان".



وأشار أردوغان إلى إمكانية شراء بلاده لـ50 مليون جرعة لقاح مضاد لـ"كورونا" أخرى من الصين إذا تم الاتفاق بين البلدين.