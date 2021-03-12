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الجيش الأميركي يكشف تفاصيل عملية تسلل إلى طائرة بايدن

Lebanon 24
12-03-2021 | 14:09
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قال المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية، إن تسلل شخص مجهول إلى قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند، حيث تتمركز طائرة الرئاسة، كان نتيجة سلسلة من الأخطاء المتتالية.

وقع الحادث في 4 شباط الماضي. حيث لم يكتف المجهول بالتسلل إلى القاعدة الخاضعة للحراسة المشددة وحسب، بل استقل أيضا طائرة "Boeing C-40 Clipper"، التي يستخدمها أعضاء الإدارة الأميركية وكبار العسكريين في الرحلات الجوية. ولم يعتقل إلا بعد انتهاء الرحلة التي استمرت 5 ساعات.

وحدد المفتش العام للقوات الجوية في تقريره ثلاثة أسباب لهذا لحادث، هي ارتكاب الخطأ الأول من قبل حارس القاعدة، الذي سمح لمدني بدخول القاعدة. ثم دخل المجهول إلى منطقة وقوف الطائرات دون عوائق مستغلا فشل البوابات الآلية والموظفين الذين كانوا هناك، الذين لم ينتبهوا له.

وتستخدم طائرات "Boeing C-40 Clipper" المتمركزة في قاعدة أندروز من قبل أعضاء حكومة الولايات المتحدة أو كبار مسؤولي الكونغرس والمسؤولين العسكريين خلال رحلاتهم الرسمية.

وأكد بيان سلاح الجو أن "لا شيء يدل على أن الرجل لديه أي صلة بمجموعات متطرفة".
المصدر: روسيا اليوم
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