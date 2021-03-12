16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
طهران تؤكد تعرض سفينة تجارية إيرانية لـ"هجوم إرهابي" في المتوسط
Lebanon 24
12-03-2021
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية تعرض سفينة تجارية تابعة للجمهورية الإسلامية لهجوم وصفته بالارهابي في البحر الأبيض المتوسط الأربعاء الماضي.
وصرح المتحدث باسم المؤسسة، علي غياثيان، اليوم الجمعة بأن سفينة "شهر كرد" التي كانت في طريقها إلى أوروبا أصيبت خلال إبحارها في المياه الدولية بانفجار ألحق بها بعض الأضرار.
وأوضح المتحدث أن الانفجار أصاب جسم السفينة وأدى إلى نشوب حريق محدود تمكن طاقم السفينة من إخماده على الفور من دون وقوع إصابات.
ولفت المتحدث إلى أن الأضرار الناجمة عن الانفجار تم إصلاحها، وأكملت السفينة بعد ذلك مسارها، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي وقرصنة بحرية تتعارض مع القانون الدولي وأمن الملاحة البحرية التجارية".
وشدد المتحدث على أن إيران تعتزم "ملاحقة المسؤولين عن الحادث قانونيا عبر المؤسسات الدولية".
ونشرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية صورة قيل إنها تظهر آثار الانفجار.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر أنانية!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر أنانية!
09:00 | 2021-03-12
12/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار بشأن الامتحانات الرسمية هذا العام.. هذا ما قاله
22:16 | 2021-03-11
11/03/2021 10:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير داخل سوبرماركت في صيدا.. والسبب "السكر المدعوم" (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير داخل سوبرماركت في صيدا.. والسبب "السكر المدعوم" (فيديو)
19:29 | 2021-03-11
11/03/2021 07:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع مساء... كم بلغ؟
21:30 | 2021-03-11
11/03/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احتياطي لبنان من الذهب ضخم.. متفوّق على دول عديدة ومرتبته متقدمة
Lebanon 24
احتياطي لبنان من الذهب ضخم.. متفوّق على دول عديدة ومرتبته متقدمة
21:00 | 2021-03-11
11/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2021-03-12
كوريا الجنوبية.. انتحار مسؤول كبير واستقالة وزير
16:00 | 2021-03-12
دخلت بموجة كورونا الثالثة.. ألمانيا: تنتظرنا أسابيع صعبة!
15:30 | 2021-03-12
صواريخ اميركية ورد روسي
15:00 | 2021-03-12
في 365 يوما.. كيف رسم "كورونا" السياسة الداخلية الأميركية؟
14:30 | 2021-03-12
أردوغان: تعاوننا مع مصر متواصل وسنبحث مع السعودية مناوراتها مع اليونان
14:09 | 2021-03-12
الجيش الأميركي يكشف تفاصيل عملية تسلل إلى طائرة بايدن
فيديو
غريزة الأمومة.. دجاجة تجلس على قطط صغيرة عمياء لحمايتها! (فيديو)
Lebanon 24
غريزة الأمومة.. دجاجة تجلس على قطط صغيرة عمياء لحمايتها! (فيديو)
18:00 | 2021-03-12
12/03/2021 18:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اصابة خطيرة وجروج بالغة في الظهر.. هذا ما حصل مع محمد رمضان (فيديو)
Lebanon 24
اصابة خطيرة وجروج بالغة في الظهر.. هذا ما حصل مع محمد رمضان (فيديو)
17:40 | 2021-03-12
12/03/2021 18:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة المصرية الشهيرة تتحدث عن قضاء عقوبة السجن 10 سنوات لأول مرة! (فيديو)
Lebanon 24
الفنانة المصرية الشهيرة تتحدث عن قضاء عقوبة السجن 10 سنوات لأول مرة! (فيديو)
15:45 | 2021-03-12
12/03/2021 18:28:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact