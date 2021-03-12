عربي-دولي

طهران تؤكد تعرض سفينة تجارية إيرانية لـ"هجوم إرهابي" في المتوسط

Lebanon 24
12-03-2021 | 17:00
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أكدت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية تعرض سفينة تجارية تابعة للجمهورية الإسلامية لهجوم وصفته بالارهابي في البحر الأبيض المتوسط الأربعاء الماضي.

وصرح المتحدث باسم المؤسسة، علي غياثيان، اليوم الجمعة بأن سفينة "شهر كرد" التي كانت في طريقها إلى أوروبا أصيبت خلال إبحارها في المياه الدولية بانفجار ألحق بها بعض الأضرار.

وأوضح المتحدث أن الانفجار أصاب جسم السفينة وأدى إلى نشوب حريق محدود تمكن طاقم السفينة من إخماده على الفور من دون وقوع إصابات.

ولفت المتحدث إلى أن الأضرار الناجمة عن الانفجار تم إصلاحها، وأكملت السفينة بعد ذلك مسارها، واصفا الحادث بأنه "عمل إرهابي وقرصنة بحرية تتعارض مع القانون الدولي وأمن الملاحة البحرية التجارية".

وشدد المتحدث على أن إيران تعتزم "ملاحقة المسؤولين عن الحادث قانونيا عبر المؤسسات الدولية".

ونشرت وكالة "نور نيوز" الإيرانية صورة قيل إنها تظهر آثار الانفجار.
المصدر: روسيا اليوم
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