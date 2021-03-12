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الداخلية التركية تعلن إحباط عملية إرهابية

Lebanon 24
12-03-2021 | 22:30
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أعلنت الداخلية التركية مساء يوم الجمعة عن إحباط عملية إرهابية في البلاد والقبض على عنصر في "العمال الكردستاني"، كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي عقب دخوله البلاد بطريقة غير نظامية.

وقالت الداخلية التركية إنه بعد استجواب الموقوف، تم تحديد موقع عبوة ناسفة تزن 10 كغ على طريق شانلي أورفة أدي يامان كانت ستستخدم في العمل الإرهابي.
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