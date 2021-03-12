دعاوى قضائية.. الصين تستهدفُ باحثاً كشف فظائع ضدّ الإيغور

أصبح الباحث الألماني في الشؤون الصينية أدريان زينز، واحداً من الأشخاص الذين بدأت بكين باستهدافهم بشكل مباشر وكبير، خصوصاً أن له اسهامات كبيرة في فضح انتهاكات الصين لحقوق الانسان ضدّ أقلية الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ.



ووفقاً للتقارير، فإنّ زينز يواجه دعاوى قانونية من شركات صينية وأفراد في منطقة شينجيانغ، إذ قررت هذه الجهات مقاضاة الباحث لدوره في تسليط الضوء على حملة القمع والإضطهاد في تلك المنطقة ذاتية الحكم.





وتشير المعلومات إلى أن هذه الشركات والأفراد الذين يحظون بدعم من الحكومة الصّينية في شينجيانغ، وصفوا زينز بـ”مروّج الشائعات”.



وفي هذا الاطار، قالت صحيفة “غلوبال تايمز” الناطقة باسم الحكومة الصّينية أنّ السكان المحليين زعموا أن الشائعات التي نشرها زينز والمتعلقة بشينجيانغ، كان لها ضرر على سمعتهم وتسببت لهم بخسائر اقتصادية. وإزاء ذلك، يطالب هؤلاء الأشخاص في دعوى قضائية، الباحث الصّيني بالاعتذار وتعويضهم عن خسائرهم.