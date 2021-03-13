تقاضى 80 ألف يورو.. شبهة فساد تحوم حول زيارات رئيس وزراء أسبق إلى السعودية والإمارات

طالبت نائبة عن حركة "خمس نجوم" الإيطالية، الحكومة بتقديم معلومات إضافية بشأن الرحلات الأخيرة التي قام بها عضو مجلس الشيوخ ماتيو رينزي إلى السعودية والإمارات.جاء ذلك في نص رسالة وجهتها النائبة ستيفانيا أسكاري أمس الجمعة إلى رئاسة مجلس الوزراء بخصوص رحلات رينزي، الذي ترأس الحكومة بين عامي 2014 و2016، إلى السعودية والإمارات، بما في ذلك تلك التي جاءت في الأسابيع الأخيرة، والتي حضر خلالها مؤتمرا حول الابتكار، ومن المفترض أنه حصل منه على 80 ألف يورو.وطالبت أسكاري بطرح مبادرات ذات طابع تشريعي بهدف تنظيم الأنشطة غير البرلمانية لكل عضو في مجلس الشيوخ ونائب، على غرار المادة 3 من قانون سلوك أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن تضارب المصالح لمنع المواقف المحتملة من هذا النوع من البرلمانيين مع أطراف أخرى، منها البلدان الأجنبية، بهدف حماية الأصول الاستراتيجية الوطنية الهامة.وتساءلت عما إذا كانت هذه الرحلات الأخيرة التي قام بها رينزي، تأتي ضمن أسباب العمل أو الدراسة أو الصحة أو الضرورة المطلقة، والتي تسمح بالسفر إلى الخارج بموجب تشريعات مكافحة فيروس كورونا، باعتبار أن الإمارات من بين الدول الممنوع السفر إليها.