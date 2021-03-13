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اعتداء وحشي من مسعف ألماني على لاجئ سوري.. وكاميرا مراقبة توثق (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2021 | 10:30
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أظهر مقطع فيديو، مسعفا في مدينة كاسل وسط ألمانيا، يوجه لكمة للاجئ سوري تسببت بكسر في عظام وجهه، بينما كان مقيدا بعد القبض عليه لاعتدائه على عناصر في الشرطة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن محتوى شريط الفيديو للحادث الذي وقع في تشرين الثاني الماضي، التقطته كاميرا مراقبة، لافتة إلى أن الشرطة أصدرت بيانا آنذاك في شأن حادث اعتداء اللاجئ السوري على عناصر الشرطة من دون ذكر تعرضه للكمة من المسعف.


بدورها، قالت صحيفة "ديلي ميل" إن المسعف الألماني "لكم السوري المربوط على وجهه، وكسر عظام وجنتيه، أمام أعين عناصر الشرطة".

وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت اللاجئ السوري، عمار (32 عاما)، بعدما هاجم مجموعة من عناصرها، وهو مخمور، في مأوى للاجئين.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، فقد تم فصل المسعف وتحويل عناصر الشرطة الذين وجدوا في موقع الحادث للتحقيق.
المصدر: وكالات
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