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عاصفة رملية تجتاح المناطق الشرقية في السعودية.. شاهدوا جنون الطقس (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2021 | 11:30
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اجتاحت عاصفة رملية مساء الجمعة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في السعودية، وأدت إلى انعدام الرؤية.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد في المملكة، تصل سرعة الرياح السطحية مع العاصفة إلى أكثر من 55 كيلومترا في الساعة.

وأشار المركز إلى أن العاصفة غطت "الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا".

المصدر: سبق
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