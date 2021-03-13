عربي-دولي

إيطاليا تعود للاقفال التام بسبب موجة كورونا الثالثة

Lebanon 24
13-03-2021 | 10:17
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أعلنت وزارة الصحة الايطالية العودة الى الاغلاق التام اعتبارا من الاثنين في 15 آذار حتى السادس من نيسان في معظم الاراضي الايطالية، بسبب الموجة الثالثة من كورونا. 
 
 
وفي التفاصيل أنّ السلطات الأمنية ستتخذ إجراءات مشددة بخاصة في المناطق الاكثر اكتظاظا مثل لومبارديا وعاصمتها ميلانو ولاتسيو وعاصمتها روما، وهي المناطق المصنفة حمراء عالية المخاطر، ويشمل الاقفال المدارس، المقاهي والمطاعم، وسيسمح بالتنقل فقط لدواعي العمل وشراء السلع الاساسية وتلقي العلاج.

ويأتي هذا القرار، بعد تسجيل 150175 إصابة الاسبوع الفائت مقابل 130816 الاسبوع الذي سبقه أي بزيادة نسبتها 15%، في حين تخطت إيطاليا الاثنين عتبة ال100 ألف وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي: "مدرك تماما أن هذه التدابير ستؤثر على تربية الاولاد والاقتصاد وصحتنا العقلية جميعا".
المصدر: وكالات
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