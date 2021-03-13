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مقتل 8 وإصابة 47 في انفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

Lebanon 24
13-03-2021 | 12:30
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قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 47 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في ولاية هرات بغرب أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون يوم السبت.
  
من المتوقع أن ترتفع حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع مساء الجمعة، ودمر 14 منزلا لأن عددا من الجرحى كانوا في حالة حرجة، بحسب رفيق شيرازاي المتحدث باسم مستشفى الولاية.
  
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان، إن أحد القتلى و11 من المصابين من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بينما كان الباقون مدنيين بينهم نساء وأطفال.
  
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.
  
في غضون ساعات من الهجوم، أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في نيويورك الزيادة "المقلقة" في هجمات أفغانستان التي تستهدف المدنيين حتى مع عقد طالبان والحكومة الأفغانية محادثات متقطعة مرة أخرى في قطر.
  
قال المجلس: "استهدفت هذه الهجمات الشائنة موظفي الخدمة المدنية والقضاء والإعلام والرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك نساء في مناصب بارزة، وأولئك الذين يحمون ويعززون حقوق الإنسان والأقليات العرقية والدينية".
المصدر: أسوشيتد برس
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