"محاولة لكسر العزلة".. تركيا قد تحتاج إلى "تنازلات مؤلمة" لإعادة علاقتها مع مصر

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الجمعة، عن محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى مع مصر تعتبر هي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي عام 2013.يقول حسين باججي من معهد السياسة الخارجية التركي لموقع "فويس أوف أميركا" إن هذه الخطوة هي محاولة من جانب أنقرة لمواجهة عزلتها المتزايدة.وأضاف: "هناك كراهية متزايدة تجاه تركيا، ولا يمكن لها أن تسير على هذا النحو. إسرائيل، مصر، السعودية والإمارات، هذا كثير للغاية".لكن مصدر "رسمي" مصري، قال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، إنه "ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، وذلك في أول تعليق على إعلان أنقرة.وأضاف المصدر أن "مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة"، قبل أن يشدد على "أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين".

في العام الماضي، زادت القاهرة الضغط على أنقرة، حيث وقعت اتفاقا مع أثينا للتنقيب عن الطاقة في مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها بين اليونان وتركيا.لكن المحلل السياسي، سنان أولغن، يقول إن التصريحات التركية التصالحية تجاه مصر ليست كافية لتحقيق اختراق دبلوماسي.وعلى الرغم من الانفتاح تجاه مصر، قال أولغن: "في نهاية المطاف، يتوقف هذا التحول الجديد على ما تفعله تركيا لتحقيق نتائج ملموسة".المحلل السياسي، جيم غوردنيز، يقول إن دعم أنقرة للإخوان المسلمين في مصر، يظل نقطة توتر رئيسية بين البلدين.وتابع غوردنيز: "مصر الآن تعمل ضد تركيا فقط بسبب السياسة الخاطئة للحكومة التركية القائمة على الخلفية الدينية مثل سياسة الإخوان"، مردفا: "عندما تترك تركيا السياسة الدينية، أنا متأكد أن العلاقات التركية المصرية ستكون أفضل".كان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حليفا وثيقا للزعيم المصري المخلوع مرسي، وبكى علنا على الحملة القمعية التي قادها السيسي ضد أنصار مرسي من جماعة الإخوان المسلمين.يقول المحلل باججي إن على إردوغان تقديم تنازلات مؤلمة.وأردف: "ربما لن يتصافح إردوغان والسيسي كرئيسين في المستقبل القريب، لكن تركيا لن تدعم الإخوان المسلمين كما كان من قبل".مع دعم مصر وتركيا للجانبين المتنافسين في الحرب الأهلية الليبية الأخيرة والتنافس على النفوذ في السودان، يشير محللون إلى أن التقارب التركي المصري قد يخفف التوترات الإقليمية.لكن إجراء محادثات دبلوماسية سيكون أمرا صعبا، بالنظر إلى العداء وانعدام الثقة الأخير بين البلدين.