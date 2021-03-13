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بعد اتهامات اعتقال الأطفال وتهديدهم بالاغتصاب... البحرين ترد

Lebanon 24
13-03-2021 | 15:30
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أعلنت البحرين، الجمعة، عن فتح تحقيقات بشأن تقرير حقوقي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعهد "البحرين للحقوق والديمقراطية"، واتهمت فيه المنظمتان، عناصر الشرطة البحرينية بتعذيب أطفال اعتقلوا في قضايا مرتبطة باحتجاجات شباط الماضي.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، فإن وحدة التحقيق الخاصة، وهي جهة قضائية مستقلة كما تقول الوكالة، أعلنت "عن فتحها تحقيقات في ما تضمنه المنشور والعمل على التوصل لأي بيانات أو معلومات جدية وواضحة واتخاذ ما يلزم".

ودعت وحدة التحقيق الخاصة، المنظمات، "لأن تبادر فوراً بالتواصل معها وموافاتها بكل ما لديها من معلومات بغية اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على حقيقتها".

وقالت وحدة التحقيق الخاصة إن "عدم تقديم تلك المنظمات البيانات المتعلقة بالأشخاص (...) يضر بحقوقهم ويعرقل إجراءات الجهات المختصة في بحثها واتخاذ اللازم قانوناً حيالها ومن ثم التوصل إلى الحقيقة ومساءلة من يثبت تورطه فيها إن صحت تلك الادعاءات".
 
كانت المنظمتان، قالت في تقرير مشترك، الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت 13 طفلا في النصف الأول من شباط على خلفية الذكرى العاشرة للاحتجاجات التي شهدتها البحرين عام 2011.

وأضافتا: "الشرطة قاموا بضرب الأطفال وهدّدوهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء".

وقالت المنظمتان إنّ "توقيت الاعتقالات يشير إلى اعتماد الحكومة نهجا غاشما في تعاملها مع احتجاجات 14 شباط وقرابة ذلك التاريخ، أي الذكرى العاشرة لانتفاضة البحرين في 2011، للقضاء على المعارضة وثني المتظاهرين عن التجمع لإحياء الذكرى"، مشيرة إلى استخدام السلطات الاعتقالات الاستباقية أو التعسفية لردع الناس عن الاحتجاج. 

في الأسبوع الماضي، ناشدت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الإدارة الأميركية الجديدة، بأن تعالج، في إطار سياستها الجديدة في منطقة الخليج، "التراجع المأساوي" لحقوق الإنسان في البحرين.
المصدر: الحرة
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