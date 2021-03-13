الذكرى العشرين لـ 11 أيلول.. ما الذي ينوي عليه بايدن تجاه "الحرب الأبدية"؟

مع اقتراب الذكرى العشرين لأحداث 11 أيلول، يعمل الرئيس الأميركي جو بايدن، على إنهاء أطول حرب للولايات المتحدة، والتي تُعرف أحيانا باسم "الحرب الأبدية"، في أفغانستان لكنه يواجه مع كبار المسؤولين السياسيين معارضة شديدة من مسؤولي الجيش والمخابرات الذين يخشون الإقدام على ذلك قبل الأوان، وفقًا لمجلة فورين بوليسي.وأكدت المجلة الأميركية أن الأمر ليس مجرد رغبة بايدن في الخروج من أفغانستان أو تقليصه لهجمات الطائرات بدون طيار أو رغبته في إغلاق معتقل غوانتانامو بشكل نهائي، بل يتعلق الأمر بما إذا كانت القاعدة وفروعها، التي بررت "الحرب على الإرهاب" في المقام الأول، لا تزال تشكل تهديدًا استراتيجيًا للولايات المتحدة.وذكرت أن بايدن، مثله مثل كبار مساعديه، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عازمون على إغلاق أكبر قدر ممكن من هذا الفصل الممتد لعقدين من الزمن والوفاء بتعهدات الرئيس الانتخابية. وقال بايدن في توجيهاته الأمنية الوطنية المؤقتة التي أصدرها مؤخرًا: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تخوض حروبًا أبدية "كلفت آلاف الأرواح وتريليونات الدولارات".في الأسابيع الأخيرة، سعى فريق بايدن إلى استكمال الانسحاب من أفغانستان، وتضييق استخدام ضربات الطائرات بدون طيار، وإلغاء ترخيص عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية (AUMF) الذي بدأ الحرب على الإرهاب، وإنهاء الحرب في اليمن، وبدء عملية إغلاق معتقل غوانتنامو.ولكن بعض قادة الجيش والاستخبارات الأميركية تقاوم بعض هذه التحركات. ويجادل البعض بأن إعلان النجاح السابق لأوانه والانسحاب السريع للغاية من أفغانستان والشرق الأوسط من شأنه أن يترك بايدن عرضة لنفس الانتقادات التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عندما انسحب من العراق في عام 2011، وهو ما فتح الباب أمام صعود تنظيم داعش، بحسب ما قال مصدر مطلع على المناقشات.في مقابلة يوم الخميس، أقر مسؤول كبير في الإدارة بوجود نقاش "صارم" داخل الإدارة حول كيفية إنهاء الحروب إلى الأبد، لكنه أضاف: "لم نعلن أننا وصلنا إلى أي نوع من نقطة التحول في ذلك. هدف. لا تزال هناك تهديدات إرهابية كبيرة للوطن ومصالحنا في الخارج ". كما نفى أن يكون هناك خلاف كبير بين السياسيين والمسؤولين العسكريين والمخابرات.ومع ذلك، قالت الإدارة في الأسبوع الماضي، إن بايدن ينوي العمل مع الكونجرس لإلغاء تصاريح الحرب التي دعمت العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم على مدار العقدين الماضيين والتفاوض على واحدة جديدة تسيطر على الطبيعة المفتوحة للحروب الخارجية الأميركية، وفقا لصحيفة بوليتكو.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس يريد "إطارًا محددًا" جديدًا يحمي المواطنين الأميركيين وينهي الحروب إلى الأبد.ويخشى بعض المسؤولين المخضرمين من أن الانسحاب المبكر من أفغانستان يمكن أن يترك الولايات المتحدة تعود إلى حيث بدأت، مهددة من قبل دولة تسيطر عليها حركة طالبان حليفة تنظيم القاعدة.في مقابلة مع فورين بوليسي، قال المستشار العام السابق للبنتاغون ووزير الأمن الداخلي جيه جونسون، إنه يعتبر "الحرب على الإرهاب" قد انتهت. وأضاف "أعتقد أن الصراع المسلح الذي أجازه الكونجرس عام 2001، فيما يتعلق بالقاعدة، قد انتهى قانونًا وعمليًا. لقد تم تدمير القاعدة الأساسية بشكل فعال، كما أن قدرتها على شن هجوم استراتيجي ضد الولايات المتحدة مثل تلك التي حدثت في عام 2001 قد تدهورت بشكل كبير".وأكد جونسون أن التهديد من الإرهاب لم ينته بعد، لكن القاعدة نفسها انشقت وانتشرت، وقد لا تشكل المنظمات الإرهابية الأخرى تهديدًا للوطن بعد الآن. مشيرا إلى أن هذا بدوره يعني أن تصريح استخدام القوة العسكرية لعام 2001 الذي تم وضعه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، والذي أعلن الحرب بشكل أساسي على جميع الأطراف المتورطة في 11 أيلول، لم يعد ساريا، على حد قوله.وأوضح أن "الجماعات الإرهابية الإسلامية تركز على الهجمات الإقليمية أو ضد الحكومات الأخرى. لقد اتخذ التهديد في الولايات المتحدة شكلاً مختلفا. مثل الذئاب منفردة ". وأكد أن الثلاثة تنظيمات الكبير وهي الدولة الإسلامية، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وحركة الشباب تم القضاء عليها جميعًا بسبب الهجمات الأميركية.وقال سيث جونز، خبير مكافحة الإرهاب في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إن دراسة قادمة من قبل المركز ستظهر أن تم تسجيل أدنى عدد من الهجمات داخل الولايات المتحدة منذ عقدين.في غضون ذلك، يركز بايدن على تهديد أكبر. وجه الرئيس مكتب التحقيقات الفدرالي لإعادة التركيز على التهديدات الداخلية اليمينية من النوع الذي اقتحم مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني، بحسب المجلة.