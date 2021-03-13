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عربي-دولي
ماذا لو فشلت مفاوضات سد النهضة؟... هذا ما صرحت به السودان
Lebanon 24
13-03-2021
|
18:30
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قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في تصريحات صحفية نشرت، السبت، إنه في حال فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، فمن حق الخرطوم استخدام كل السبل للدفاع عن أمنها القومي.
وشدد عباس، خلال مقابلة مع صحيفة "الشروق" المصرية، على أن أن الملء الثاني للسد من دون اتفاق يهدد حياة 20 مليون سوداني"، مؤكدا "نستطيع إبرام اتفاق قبل يوليو إذا توافرت لدى الإثيوبيين الإرادة السياسية".
وقال الوزير السوداني: "القاهرة تساند اقتراح الخرطوم بتشكيل رباعية دولية للوساطة" بشأن السد، مشددا على أن إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني مُلزم هدفه إقحام ملف "تقاسم المياه".
وتابع: "إذا فشلت مساعي توسيع المفاوضات فمن حقنا استخدام كل السُبل المشروعة للدفاع عن أمننا القومي التي تكفلها القوانين الدولية".
وأضاف: "مصر والسودان تتعاونان في تبادل الخبرات وتحسين سُبل استخدام الموارد المائية".
وفي عام 2011، بدأت أديس أبابا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، وفشلت المفاوضات التي انطلقت عام 2015، في التوصل إلى أي حل ملزم.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت العام الماضي انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد، ويتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية خلال أشهر.
وتريد كل من الخرطوم والقاهرة اتفاقا ملزما بشأن الأسد، وهو ما ترفضه أديس أبابا عمليا من خلال المفاوضات، وكثفت العاصمتان العربيتان من اتصالاتهما بشأن مواجهة ما يصفانه بـ"التعنت الإثيوبي".
المصدر: سكاي نيوز
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