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أطفال "الاستعباد الجنسي" لداعش.. خيار صعب أمام الأمهات الإيزيديات

Lebanon 24
13-03-2021 | 20:30
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تسعى العشرات من النساء الإيزيديات إلى استعادة أطفالهن، الذين أنجبوهن أثناء استعبادهن جنسياً واغتصابهن من قبل إرهابي داعش،  وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأكدت الصحيفة أن محاولة الأمهات استعادة أبنائهن يعرضهن لمخاطر كبيرة، لأن المجتمع الإيزيدي المصاب بصدمة نفسية، يرفض ذلك، باعتبار أن الأطفال هم أبناء مقاتلي داعش الذين ذبحوا الآلاف من الإيزيديين وأسروا 6000 آخرين. 

وقال كبار السن من الإزيديين إنهم لن يقبلوا عودة الأطفال إلى المجتمع، وأكد أحدهم أن الأطفال سيتعرضون لخطر القتل إذا أعادتهم أمهاتهم إلى المنزل.

تعد محنة هؤلاء النساء اللائي نجين من أهوال لا يمكن تصورها تقريبًا خلال خمس سنوات من الأسر، واحدة من العديد من الهوامش المأسوية والأقل شهرة في قصة غزو تنظيم الدولة الإسلامية لأجزاء كبيرة من العراق وسوريا في عام 2014.

خيار مؤلم
عندما تم إطلاق سراح الشابات بعد سقوط آخر قطعة من أراضي داعش في سوريا قبل عامين، واجهن خيارًا مؤلمًا: إذا أردن العودة إلى عائلاتهن في العراق، كان عليهن ترك أطفالهن وراءهن. وقيل للكثير منهن، بأنهن سيكونن قادرات على زيارة أطفالهن، وهذا لم يحدث. تم نقل العديد من الأطفال إلى دار الأيتام التي يديرها الأكراد.

الآن اضطروا إلى الاختيار مرة أخرى. اضطرت النساء اللواتي قررن عبور الحدود إلى سوريا يوم الخميس الماضي، لروية أطفالهن ولم شملهن مرة ثانية، إلى قطع العلاقات مع آبائهن وإخوتهن والقرى التي اتصلن بها.

وقال الدكتور نعمام غفوري، وهو طبيب عراقي سويدي كان له دور فعال في عملية النقل: "لا أحد يستطيع حقًا أن يفهم ما هي الخطوة الضخمة التي اتخذتها تلك النساء، وما هي المخاطر التي تعرضن لها، ومدى شجاعتهن بشكل لا يصدق".

وبحسب الصحيفة، تم لم شمل 9 أمهات بـ12 طفلا خلال الأيام الماضية، وبقي حوالي 30 طفلًا آخر، بقيت أمهاتهم إما خائفات جدًا من طلب إعادتهم أو قررت الاحتفاظ بهم في دار الأيتام في شمال شرق سوريا.
 
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المصدر: الحرة
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