عربي-دولي

بعد السفينة الإسرائيلية.. إيران تعلن تعرض إحدى سفنها إلى هجوم في المتوسط

Lebanon 24
13-03-2021 | 21:30
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أكدت إيران تعرض إحدى سفنها، هذا الأسبوع، إلى هجوم وصفته بالـ"إرهابي" في البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي الهجوم بعد أيام من حادث مماثل تعرضت له سفينة إسرائيلة في خليج عمان، وفق وكالة بلومبيرغ الإخبارية. 

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، حسب بلومبيرغ، إن  الهجوم  استهدف السفينة "شهر كرد"  في المياه الدولية، الأربعاء، بعبوة ناسفة، وقد اقتصرت أضراره على الجوانب المادية.

ووصفت الوكالة الهجوم بالإرهابي، مشيرة إلى فتح تحقيق لكشف الجناة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مجموعة خطوط الشحن في إيران قوله إن طاقم السفينة تمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع جراء الانفجار، من دون أن يتسبب في إصابة أي منهم، بأذى. 

وأوضحت الوكالة أن السفينة ستواصل رحلتها إلى أوروبا، بعد إصلاح الأضرار.

والحادث، هو الأحدث في سلسلة مزاعم تغذي التقارير التي تفيد بأن  إيران وإسرائيل تستهدفان سفن بعضهما البعض، خصوصا أن الحادث يأتي بعد نحو أسبوعين من تعرض سفينة إسرائيلية إلى هجوم مماثل في خليج عمان، نسبته إسرائيل إلى إيران.

ولم تستبعد بلومبيرغ أن يؤدي الحادث إلى تصعيد التوترات في المنطقة، خصوصا في ظل تعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي الخاص بإيران، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه، قبل ثلاث سنوات.

 وقال مسؤولون أميركيون وإقليميون إن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، تنقل في الغالب نفطا إيرانيا، خشية استخدام أرباح النفط لتمويل التطرف في الشرق الأوسط، بحسب تقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال، نشر مساء الخميس.

وتحاول إيران بيع نفطها بشتى الوسائل في ظل الضغوط الاقتصادية القوية التي تتعرض لها بسبب العقوبات الأميركية.
 
في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تلقت تقارير حول عمل تخريبي استهدف سفينة شحن في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن "هذا الهجوم يتناقض مع الحقوق الدولية وحقوق الملاحة البحرية".
 
ودان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده هذا الهجوم، مشيرا إلى أن "السلطات المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على مسببيه، وإن متابعة الحادثة بشكل جدي بمختلف أبعادها على جدول أعمالنا".
المصدر: الحرة
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