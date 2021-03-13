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إثيوبيا ترفض اتهامات أميركية بالتطهير العرقي في تيغراي

Lebanon 24
13-03-2021 | 22:00
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رفضت إثيوبيا السبت اتهامات أميركية بالتطهير العرقي في تيغراي، لترد بذلك على أحدث انتقادات من الإدارة الجديدة في واشنطن للعملية العسكرية الإثيوبية في الإقليم الواقع بشمال البلاد.
 
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، في بيان اليوم، إن الاتهامات "حكم ضد الحكومة الإثيوبية لا أساس له على الإطلاق ويفتقر إلى المنطق".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال يوم الأربعاء، إنه يرغب في أن تحل قوات أمنية تحترم حقوق الإنسان ولا ترتكب "أعمال التطهير العرقي" محل القوات الإريترية وقوات منطقة أمهرة في تيغراي.
المصدر: روسيا اليوم
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