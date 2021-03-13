قوة جوية سعودية باليونان للمشاركة في "عين الصقر 1"

وصلت، السبت، طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية من طراز (ف-15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين (عين الصقر 1)، الذي سينفذ خلال الشهر الحالي.ووفقا لمصدر سعودي رسمي، ستقوم القوات الجوية السعودية واليونانية بطلعاتها وتمارينها المشتركة في أجواء البحر الأبيض المتوسط.ويهدف هذا التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لها، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.