عربي-دولي

قوة جوية سعودية باليونان للمشاركة في "عين الصقر 1"

Lebanon 24
13-03-2021 | 22:30
A-
A+
Doc-P-802719-637512562911469419.jpg
Doc-P-802719-637512562911469419.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت، السبت، طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية من طراز (ف-15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في تمرين (عين الصقر 1)، الذي سينفذ خلال الشهر الحالي.

ووفقا لمصدر سعودي رسمي، ستقوم القوات الجوية السعودية واليونانية بطلعاتها وتمارينها المشتركة في أجواء البحر الأبيض المتوسط.

ويهدف هذا التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لها، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-03-14
06:45 | 2021-03-14
06:30 | 2021-03-14
06:00 | 2021-03-14
23:59 | 2021-03-13
23:30 | 2021-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website