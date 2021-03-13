29759 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت تسجيل 29759 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مقابل 25229 إصابة سجلت أمس الجمعة.كما ذكرت الوزارة أن 169 مصابا توفوا بسبب مرضهم خلال الفترة نفسها، ما يدل على انخفاض عدد الوفيات مقارنة مع يوم الجمعة (228 حالة).وأشارت معطيات الوزارة إلى أن عدد المرضى الراقدين في وحدات العناية المركزة ازداد بواقع 37 حالة منذ يوم الجمعة ليبلغ 4070.