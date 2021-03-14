عربي-دولي

الشرق الأوسط: واقعية سياسية في عالم متغير

Lebanon 24
14-03-2021 | 06:45
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كتب اياد ابو شقرا في" الشرق الاوسط": ليس صدفة أن يشهد أسبوع واحد لقاءً إماراتياً – روسياً رفيعاً استضاف خلاله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، نظيره الروسي سيرغي لافروف... في سياق تزايد لافت لنشاط موسكو خليجياً، وأن يسري كلام عن بوادر لتخفيف التوتر وإنهاء القطيعة بين مصر وتركيا، وأن ترشح تقارير عن استهداف إسرائيل سفناً إيرانية في مياه الخليج والمتوسط.

 

ليس صدفة تسارُع العد التنازلي للانتخابات الإسرائيلية بالتوازي مع الانهيار الحرّ للوضعين الاقتصادي والسياسي في لبنان، وتلاشي السيادة في سوريا التي توزّعت أراضيها وأجواؤها «مناطق نفوذ» إقليمية... لدرجة أن أحداً ما عاد يأخذ على محمل الجد وجود نيّة لإعادة بناء الدولة أو قدرة على ذلك، من دون صفقات دولية.

 

كل اللاعبين، إقليميين ودوليين، على اختلاف أحجامهم ونفوذهم، أخذوا يتنبّهون إلى وجود عالم متغيّر في معادلاته ومفاهيمه وتعريف مصالحه. الأوهام تتبدد، والحسابات تتغير، وتعريف العدو والصديق بات بحاجة إلى معايير جديدة. «لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمة»، بل سياسات محكومة دائماً بـ«المصلحة»، كما قال الطيّب الذكر ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني الداهية.

 

أخيراً، يبدو أن موضوعَي «الأحادية القطبية» و«العلاقات الخاصة» عفّى عليهما الزمن، وغدا لكل خيار ثمن، ولكل تحالف – تكتيكياً كان أم استراتيجياً – اعتبار وتبعات.

 

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المصدر: الشرق الأوسط
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