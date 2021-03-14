عربي-دولي

صحيفة عبرية: المئات من عملاء "الموساد" وصلوا إلى إسرائيل لتلقّي لقاح "كورونا"!

Lebanon 24
14-03-2021 | 08:30
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كشفت صحيفة عبرية أنّ المئات من وكلاء جهاز "الموساد" الإسرائيلي من أنحاء العالم وصلوا البلاد مع عائلاتهم من أجل تلقي التطعيم ضدّ فيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "معاريف" العبرية، فإنّ قسماً من عملاء "الموساد" مع عائلاتهم قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وعادوا إلى الدول التي يعملون فيها، في حين ما زال آخرون في إسرائيل، بهدف انتظار تلقي الجرعة الثانية من التطعيم. 
 
وأكدت الصحيفة أّن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين، بنفسه هو من دعا إلى عملية تطعيم عملاء جهازه حول العالم، وأن مكتب رئيس الوزراء المسؤول عن جهاز "الموساد" رفض التعقيب، في حين أن المتحدث الإعلامي باسم جهاز "الشاباك" لم يتطرق بصورة موضوعية للموضوع ذاته، وفقاً للصحيفة.

المصدر: سبوتنيك
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