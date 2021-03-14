عربي-دولي

مسؤول كبير: بيونغ يانغ تتجاهل محاولات تواصل سرية أميركية

Lebanon 24
14-03-2021 | 09:00
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أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية ان كوريا الشمالية لم ترد على محاولات تواصل دبلوماسي سرية من الإدارة منذ منتصف شباط الماضي كان بعضها مع بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.

 

ويثير الكشف عن المساعي الأميركية التي لم تنجح بعد، ولم يكشف عنها من قبل، تساؤلات بشأن كيفية تعامل الرئيس الأميركي جو بايدن مع التوتر المتزايد مع بيونغيانغ بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

 

وقدم المسؤول الكبير في إدارة بايدن الذي طلب عدم نشر اسمه تفاصيل قليلة عن المسعى الدبلوماسي لكنه أوضح أن الإدارة بذلت جهودا للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية "من خلال عدة قنوات بدءا من منتصف فبراير".

 

وتلتزم إدارة بايدن حتى الآن الحذر بشأن وصف طبيعة نهجها مع كوريا الشمالية علنا، وتقول إنها تجري مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه البلد الآسيوي في أعقاب الانخراط غير المسبوق بين الرئيس السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

 

وفشلت محاولات ترامب في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

 

وقال المسؤول إن البلدين لم ينخرطا على ما يبدو في حوار فعال خلال أكثر من عام شملت نهاية إدارة ترامب وذلك "رغم محاولات عديدة من الولايات المتحدة خلال تلك الفترة".

 

ومن المتوقع أن تنتهي إدارة بايدن من مراجعة السياسة الأميركية تجاه بيونغيانغ خلال أسابيع.

 

المصدر: سكاي نيوز
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