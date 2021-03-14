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رئيس ينجو وزوجته بأعجوبة بعد رشقهما بالحجارة من قبل متظاهرين (فيديو)

Lebanon 24
14-03-2021 | 09:30
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نجا الرئيس الأرجنتيني من اعتداء، هو وزوجته، لدى مغادرة مدينة لاغو بويلو، جنوب البلاد، بعدما عبر السكان المحليون عن غضبهم من تضررهم الكبير من حرائق الغابات المستمرة منذ 4 أيام.

 

وأوقف المتظاهرون الحافلة التي كانت تقل الرئيس ألبرتو فرنانديز، وقاموا بركلها ورشقها بالحجارة.

 

وهتفت مجموعة تعرف باسم مجموعة "مكافحة التعدين"، بشعارات مناهضة لحكومة ولاية تشوبوت.

 

وبحسب الصحافة المحلية، فقد التقى الرئيس فرنانديز، برفقة زوجته فابيولا يانيز، المسؤولين المحليين في لاغو بويلو بإقليم تشوبوت، واطلع على الوضع في المنطقة.

 

وقال فرنانديز في أول تعليق له عقب الهجوم، للإعلام المحلي: "جئنا إلى هنا لنكون بجانب الناس، الأمر لا يتعلق بي، إنه يتعلق بالدولة، ويجب حل المشكلة الموجودة في تشوبوت".

المصدر: سبوتنيك

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