عربي-دولي

بعد مقابلتها الأخيرة.. هل تُمهّد ميغان ماركل لدخول البيت الأبيض؟!

Lebanon 24
14-03-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-802853-637513101875560937.jpg
Doc-P-802853-637513101875560937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة بريطانية أنّ ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، ستستخدم الضجّة حول مقابلتها الأخيرة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، لبدء مهنة سياسية قد تأخذها مباشرة إلى البيت الأبيض.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أحد كبار الشخصيات في حزب "العمال" البريطاني، وهو أحد المخضرمين في إدارة رئيس الوزراء السابق، توني بلير، في داونينغ ستريت (مقر الإقامة الرسمية ومكتب رئيس وزراء بريطانيا)، وله صلات قوية بواشنطن، قوله إنّ ماركل (39 عاماً) كانت تتواصل مع كبار "الديمقراطيين" بهدف بناء حملة لجمع التبرعات من أجل المنافسة على رئاسة الولايات المتحدة.

ورفض مصدر مقرب من ميغان ماركل التعليق، لكن الزوجين لم يخفيا معتقداتهما السياسية كثيراً، وفقاً لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن الصحيفة.

ولفتت "ديلي ميل" إلى أنّ صديقة لميغان ماركل، قالت العام الماضي لمجلة "فانيتي فير" إنّ أحد أسباب عدم تخلي ميغان عن جنسيتها الأميركية عندما تزوجت من العائلة المالكة هو السماح لها بإبقاء خيار دخول السياسة في واشنطن مفتوحاً.

وردّ حينها خبراء دستوريون أميركيون بأنّه سيتعيّن عليها التخلي عن لقبها إذا أرادت تولي منصب عام في الولايات المتحدة، لأن ذلك سيتعارض مع قسم الولاء الأميركي.

 ونقلت "ديلي ميل" عن مصدر قوله، إنّ ميغان تتطلع إلى عام 2024، عندما يبلغ الرئيس جو بايدن 82 عاماً، ويقرر ما إذا كان يريد الترشح لولاية ثانية.

وإذا وصلت إلى البيت الأبيض، ستكون ميغان أول رئيسة للولايات المتحدة وثاني شخص "غير أبيض" يشغل المكتب البيضاوي بعد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

كما أنها ستتبع خطى الرئيس رونالد ريغان، الذي كان ممثلاً في "هوليوود" لمدة 4 عقود قبل أن ينتقل إلى السياسة.
 
 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2021-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:21 | 2021-03-14
17:10 | 2021-03-14
16:54 | 2021-03-14
16:42 | 2021-03-14
16:06 | 2021-03-14
15:00 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website