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عربي-دولي
قائد "الحرس الثوري": بلغنا حافة الحرب مراراً!
Lebanon 24
14-03-2021
|
11:00
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أكّد القائد العام لـ"الحرس الثوري الإيراني"، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد "أنّنا بلغنا حافة الحرب مراراً"، إلا أنّ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "أرغم العدو على التراجع".
وأضاف سلامي في كلمة خلال ملتقى اساتذة الشبكة التربوية للتعبئة، اليوم الأحد: "ليس من المسموح لنا أن نقول في أي مكان هرب العدو وكيف تراجع ولماذا هو مكبل الأيدي".
واعتبر أنّ "العدو لا يحظى بصورة امبراطورية نشطة"، وأضاف أن "العدو له قوة ظاهرية لكنها خاوية من الداخل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس".
وتابع سلامي: "كيف حصل استنزاف قدرة العدو بحيث لم يحصد سوى الهزيمة والفشل في أي مجال ومكان؟. ولي أمر المسلمين ونائب إمام الزمان (عج) أوقف العدو ووسّع رقعة الإسلام الحربية وبث روح الجهاد لدى الشباب وأحيا أمل الاسلام وأصبحت الأرض ساحة للجهاد مما اضطر العدو للتراجع وتم بناء البلاد ولم يلحق الضرر بها".
واعتبر أنّ "البلاد تعرضت للحصار لكنها لم تتضرر"، وأضاف أن "العدو فشل في الحرب الاقتصادية أيضاً. شعبنا صبر بنبل ولم يصبح صدى لصوت العدو ومنحنا السمعة وبث لدينا الروح المعنوية".
المصدر: وكالة فارس
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