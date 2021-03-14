عربي-دولي

من هو أوّل زعيم أجنبي سيزور بايدن في البيت الأبيض؟!

Lebanon 24
14-03-2021 | 11:30
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كشفت صحيفة "يوميوري" اليابانية، أنّه من المرجّح أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، بالرئيس الأميركي، جو بايدن، في التاسع من نيسان المقبل ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي ببايدن في البيت الأبيض.
 
وقالت الصحيفة، من دون أن تذكر مصادرها، إنّه من المتوقع أن يتفق الزعيمان على تعزيز التحالف الثنائي، والتزامهما بحرية المرور في المحيطين الهندي والهادئ، بحسب ما نقلت وكالة طرويترز".

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أول زعيم أجنبي يجتمع بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيساً للولايات المتحدة عام 2016.

وقالت الصحيفة إنّ الاجتماع المقرر بين وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين مع نظيريهما اليابانيين يوم الثلاثاء في طوكيو سينتقد الصين بشكل مباشر لما تسميه واشنطن وطوكيو "محاولات بكين لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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