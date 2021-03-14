عربي-دولي

تركيا: قلقون من فتح التشيك مكتباً ديبلوماسياً في القدس!

Lebanon 24
14-03-2021 | 12:00
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أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء فتح جمهورية التشيك مكتباً ديبلوماسياً في القدس.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنّ "خطوة التشيك هذه تخدم محاولات تقويض وضع مدينة القدس الذي يعتبر من العوامل الأساسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس والمعايير الدولية لحل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وتابعت الخارجية: "نعرب عن قلقنا من فتح التشيك مكتباً دبلوماسياً في القدس التي تضمن قرارات الأمم المتحدة وضعها القانوني".

يذكر أن جمهورية التشيك أعلنت يوم 11 آذار فتح مكتب دبلوماسي في القدس الغربية يتبع سفارتها في تل أبيب.
المصدر: الأناضول
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