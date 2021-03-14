وزارة الصحة الإيطالية: لقاح استرازينيكا بريء

خصصت الصحف الإيطالية صباح اليوم، تقارير لوزارة الصحة وأهم المستشفيات والمختبرات، وقد شددت على أن لا ترابط بين لقاح استرازينيكا وبعض الوفيات لدى كبار السن.

وكان أكثر من 70 في المئة من الذين استدعوا الأسبوع الماضي لتلقي هذا اللقاح، امتنعوا عن الحضور خوفا من نتائجه.