هجوم بسكين على رجل شرطة في باريس

قالت قيادة شرطة باريس أن شخصا هاجم بالسكين رجل شرطة في الدائرة الـ 18 في باريس، مما اضطر الشرطي إلى إطلاق النار عليه فأرداه قتيلا.وضربت الشرطة طوقا أمنيا ً على موقع الحادث وباشرت التحقيقات، وأكدت أنه لا دوافع دينية أو إرهابية للهجوم حتى الآن، بحسب مراسل الحرة.