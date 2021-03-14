الطاقة الذرية: زيادة تخصيب إيران تقربها من الاستخدام العسكري

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، أن إنتاج اليورانيوم بمستويات أعلى من التخصيب يجعل إيران أقرب إلى مستويات تطوير الاستخدامات العسكرية لها.وقال رافائيل غروسي إن إيران لديها أقل قليلا من 20 كيلوغراما من (اليورانيوم المخصب بنسبة 20%)، لكن لديها ما يقرب من 3000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب المنتج بالفعل بمستويات أقل. لذا فهي كمية متزايدة، بحسب ما نقلت صحيفة "نكي آسيا" اليابانية.كما علق على وقف إيران الالتزام بالبروتوكل الإضافي للاتفاق النووي، قائلاً "هناك حاجة إلى وجود تفتيش قوي للغاية للحصول على تأكيدات موثوقة بعدم وجود انحرافات عسكرية".وأضاف "إنهم يزيدون من قدراتهم على التخصيب عبر تشغيل المزيد من الأجهزة".